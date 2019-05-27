Студентка российского медвуза оскорбляла пациентов в соцсетях и возмутила всех

В Новосибирском государственном медицинском университете началась проверка после твитов студентки лечебного факультета Анны Лучининой, в которых она писала о своей практике в больнице и оскорбляла пациентов, сообщают «НГС.НОВОСТИ».

По словам декана факультета Александра Новикова, руководство вуза встретится с ученицей для выяснения ситуации, но никаких решений о ее будущем в университете пока не принято. «У нас есть правила внутреннего распорядка, есть кодекс чести, который допускает отчисление при подтверждении факта», — добавил он.

В официальном ответе учебного заведения на запрос издания сказано, что Лучининой грозит дисциплинарное взыскание, «вопрос об отчислении не рассматривается».

Ранее в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» во «ВКонтакте» были опубликованы скриншоты из закрытого аккаунта девушки. В своих публикациях она писала о прохождении практики в городских больницах, критиковала пациентов и своих учителей, используя нецензурную лексику.

«Эта жаба, 140 кг, проболев 4 дня дома, приехала в больницу к 11 вечера. А потом удивляется, почему я так с ней разговариваю. Сейчас стоять до утра, в сале ее ковыряться», «А*****, когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот п**** все равно умер», — писала она.

После обнародования скриншотов отец девушки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин, решил уволиться.

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