Российского педагога заставили уволиться после жалобы студента об общежитии

Администрация Югорского госуниверситета вынудила уволиться руководителя кафедры журналистики Любовь Третьякову. Ее заподозрили в том, что она помогла студенту написать в Facebook пост с жалобой на общежитие вуза, пишет «Такие дела».

Как удалось выяснить изданию, 18 апреля студент четвертого курса кафедры журналистики Глеб Черный написал, что его не устраивает отношение администрации вуза к студентам, живущим в общежитии. Он упомянул об унизительных мерах «воспитания» учащихся. Ректор Татьяна Карминская посчитала, что такие заявления портят репутацию заведения.

Она решила, что студенту с текстом помогла Третьякова. Ректор вызвала женщину к себе и предложила ей написать заявление об увольнении. Преподавательница изначально договорилась с ректором доработать до 1 июля, чтобы довести учебный год до конца. Однако в университете начали лишать Третьякову надбавок и придираться к ее работе. Кроме того, мужу преподавательницы позвонили из вуза и пригрозили жалобой в Следственный комитет за то, что его супруга якобы призывает студентов отчислиться. В итоге женщине пришлось написать заявление 26 апреля и уехать в Екатеринбург.

В университете Третьякова проработала восемь лет. По словам Черного, после случившегося более десяти сотрудников департамента коммуникационной политики, который также возглавляла преподавательница, написали заявления об увольнении в знак солидарности.

Педагог отметила, что до пенсии ей оставалось доработать всего четыре месяца, и возможно вскоре она обратится в суд, чтобы восстановиться в должности. «Я учила ребят быть смелыми и честными. Что мне нужно было сказать Глебу, когда он пришел и показал мне этот текст перед тем, как выложить в Facebook? Не ставь?» — сказала Третьякова.

Ранее сообщалось, что учительнице русского языка в одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой дважды пришлось писать заявление об увольнении за фото в купальнике с соревнований по плаванию, которое она выложила в соцсети. На нее пожаловалась мать одного из учеников. Несмотря на то, что многие родители поддержали педагога, администрация школы все же вынудила Кувшинникову уволиться.

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