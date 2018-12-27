Российского учителя уволили из-за появления в трусах на студенческом видео

Московского учителя физики Дмитрия Ветчинникова уволили из-за видео, на котором он, еще будучи студентом, показывается в одних трусах, сообщил осведомленный источник «Ленты.ру» в четверг, 27 декабря.

25-летний преподаватель подал на школу в суд. Его поддержали ученики. По словам источника, мужчина рассказал о существовании ролика при устройстве на работу, и это не стало препятствием для его найма.

Собеседник «Ленты.ру» предположил, что решение об увольнении могло быть принято из-за предвзятого отношения к педагогу со стороны руководителя школьного отделения №253 Надежды Дворак.

В июне учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосета в купальнике. Этот случай получил широкий общественный резонанс. Преподаватели со всей страны устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом #учителятожелюди.

После встречи Поповой с главой регионального минздрава и директором школы женщину вновь приняли на прежнюю работу.

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