Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги

Педагоги из России решили помочь преподавательнице, которую уволили из омской школы за фотосет в купальнике. Необычная акция началась в Instagram.

Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой, сопровождая посты в Instagram хештегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах.

Поддерживаю акцию #учителятожелюди Учительницу уволили за фото в купальнике. Безобразие! Фото опубликовано @bertha_khan

На Мальдивах в этом году особая неповторимая атмосфера 😁 #мальдивыуженете #пафосшикблеск #учителятожелюди Фото опубликовано @tomadubi

Омский педагог Ольга Ермоленко в своем посте заявила, что идея создать всероссийскую акцию принадлежит ей. «Я по образованию одному журналист. Второй диплом — менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала», — добавила учительница.

В России начался флэшмоб в поддержку учительницы из Омска, уволенной за фото в купальнике.Педагоги всей страны выкладывают свои снимки в купальниках под девизом «Учителя тоже люди».Вообще идея то была моя 😊.Я по образованию одному журналист. Второй диплом -менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала... Присоединяюсь. Давайте со мной! Хэштег #пуританенемы #учителятожелюди Фото опубликовано @yaloermolenko

Прощай талия (( да здравствует долгожданный отпуск 👏 #турция2018 #presadifinike #отпуск #учителятожелюди #фитнесмама Фото опубликовано @juliatmb

Ранее омскую учительницу истории Викторию Попову уволили из школы за фотографии в купальнике, которые были опубликованы в интернете. В администрации учебного заведения посчитали, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы», поэтому заставили ее написать заявление об увольнении по собственному желанию.

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