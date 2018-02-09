Сельскую учительницу накажут за мат в стихах Маяковского

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Владимир Маяковский
Владимир Маяковский

В Приморском крае школьница прочла на уроке литературы матерное стихотворение Владимира Маяковского, сообщили РИА Новости в отделе образования Ольгинского района.

Вину за произошедшее чиновники возложили на учителя. «Она уже не юная — 53 года, — как можно теряться в такой ситуации? Учитель должен задавать тон на уроке. Сегодня пройдет родительское собрание. Насчет того, уволят учителя или нет, пока сложно сказать, еще идет проверка», — отметила начальник отдела Елена Мальцева.

Основанием для проверки стала публикация в сети видео выступления школьницы, снятого одним из ее одноклассников.

По словам Мальцевой, героиня ролика несколько лет находится под опекой директора школы, ранее она жила в детдоме.

«Девочка уже взрослая и в таком возрасте должна была отдавать себе отчет в происходящем, — добавила чиновница. — Не знаю, что двигало школьницей — или желание популярности, или она не думала о последствиях. Она бравировала тем, что учитель позволяет ей читать стих и не останавливает, хотя ждала, что ее прервут».

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Теперь ученица будет посещать психолога, ее поведение станет предметом рассмотрения для комиссии по делам несовершеннолетних.

Девочка поспорила с подругами, что прочитает матерное стихотворение на уроке и ей ничего за это не будет, cообщает Telegram-канал Mash. В итоге она получила тройку за плохое чтение.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось об учительнице из Читы, которая случайно отправила сообщение с нецензурной бранью в ученический чат и была уволена. Педагог не согласилась с решением администрации и обжаловала его в суде, но иск был отклонен.

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