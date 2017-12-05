Читинская учительница выматерилась в школьном чате и лишилась работы

Суд в Чите поддержал решение школьной администрации об увольнении социального педагога, которая случайно отправила сообщение с нецензурной бранью в ученический чат. Об этом ТАСС сообщила ответственная за взаимодействие со СМИ Черновского районного суда Читы Екатерина Софронова.

По ее словам, учительница вела несколько переписок в социальной сети и отослала нецензурное сообщение в группу учащихся по ошибке. После этого ее уволили по пункту 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»).

Педагог не согласилась с этим решением и обратилась в суд, но он отказал ей в удовлетворении исковых требований. Тогда учительница подала апелляцию, но и суд апелляционной инстанции оставил все без изменений.

В конце октября в Иваново уволили педагога, которая назвала детей тупорылыми в ходе обсуждения с ними митингов оппозиционера Алексея Навального.