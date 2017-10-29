В Иваново уволили назвавшую детей тупорылыми из-за Навального учительницу

Учительницу общеобразовательной школы № 14 Иваново, которая вела беседы с учениками об оппозиционере Алексее Навальном, уволили с работы за грубое нарушение профессиональной этики и закона «Об образовании», сообщила руководитель управления образования городской администрации Елена Юферова, передает Ivanovo News.

Юферова уже принесла извинения за действия учительницы. Ее имя не сообщается.

Из записи разговора, опубликованной Ivanovo News, следует, что преподаватель в ходе обсуждения с детьми Навального назвала их «тупорылыми» и «деревяшками».

24 октября начальник управления Генпрокуратуры России по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева заявила, что Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах президента страны в марте 2018 года.