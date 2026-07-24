ЧМ-2018 в России вошел в десятку лучших в истории

ЧМ-2018 в России занял девятое место в истории мирового футбола

ЧМ-2018 в России вошел в десятку лучших в истории мирового футбола. Об этом сообщает портал The Athletic.

В опубликованном рейтинге чемпионат мира 2018 года занял девятое место. Он обошел турниры 2010, 2022 и 2026 годов, которые заняли 12-е, 11-е и 10-е места соответственно. Лучшим первенством планеты признали мундиаль 1970 года, который прошел в Мексике. Его выиграла сборная Бразилии вместе с Пеле.

Среди главных преимуществ ЧМ-2018 отмечается большое количество голов на последних минутах и частые сенсации. Турнир прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Его победителем стала сборная Франции. Российская команда вылетела в четвертьфинале, уступив в серии пенальти финалисту — сборной Хорватии.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2026. Турнир выиграла сборная Испании. В финале она одолела команду Аргентины со счетом 1:0.

