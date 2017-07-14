Треть россиян призналась в употреблении нецензурной брани под влиянием эмоций

Большинство россиян (73 процента) признались, что используют в своей речи нецензурные выражения. Однако половина из них (58 процентов) матерятся только под влиянием сильных эмоций. Об этом, как сообщает в пятницу, 14 июля, РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Каждый четвертый участник исследования (26 процентов) заявил, что никогда не использует бранные слова. 62 процента респондентов полагают, что прибегать к ненормативной лексике недопустимо ни при каких условиях, 36 процентов считают это возможным.
Примерно так же люди отвечали на вопрос о возможности употребления нецензурных выражений в художественных произведениях (60 процентов против, 37 — за). При этом большинство опрошенных (77 процентов) одобрили введение штрафов за использование непечатных слов в СМИ, 18 процентов придерживаются противоположного мнения.
Инициативу Госдумы ввести административную ответственность за использование нецензурных выражений дома поддержали 28 процентов респондентов. 11 процентов из них мотивировали это необходимостью «оградить детей от нецензурных выражений», а 7 процентов назвали мат в принципе недопустимым. Не одобрили эту идею 64 процента опрошенных, поскольку, по их мнению, «вмешательство в личную жизнь недопустимо».
Опрос проводился с 8 по 9 июля в 104 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.
22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, распространяющий санкции за мелкое хулиганство, в том числе и нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах.