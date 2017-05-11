В матерщине на сайте ульяновского правительства заподозрили хакеров

Министр промышленности, строительства, ЖКК (жилищно-коммунального комплекса) и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин в беседе с РИА Новости прокомментировал появление нецензурной брани на сайте правительства региона.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Он не исключил вероятность «хакерской атаки на официальный портал и умышленного хулиганства».

На появление нецензурной лексики на сайте ульяновского правительства 10 мая обратило внимание агентство «Улград». Согласно материалу, матерное слово содержалось в постановлении «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018-2022 годы», подписанном губернатором Сергеем Морозовым.

В документе рассматривалась нынешняя ситуация с энергоснабжением в регионе, а также делались прогнозы на будущее. Перед частью, в которой содержались предполагаемые показатели по развитию энергетической отрасли области, стояла пометка: «Отсюда (133,1) и до конца раздела начинается ****** [вранье]».

На момент написания материала ни на сайте правительства, ни в кеше документа ремарку не видно.