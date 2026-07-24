Названа скрытая опасность арбузов

Карпенко: Ранние арбузы могут быть опасны из-за большего содержания нитратов

Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений, которые ускоряют рост ягоды. Об этом рассказал журналистам РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Как пояснил Карпенко, главным источником летних кишечных инфекций служат загрязнения и болезнетворные микроорганизмы, оседающие на поверхности продуктов. С нитратами же все не так однозначно. По словам специалиста, в ранних арбузах их концентрация может быть повышена, поскольку рост ягод искусственно ускоряют азотными подкормками.

Эксперт добавил, что если нитратные соединения где-то и задерживаются, то преимущественно в светлой прикорочной зоне мякоти, — именно эту часть плода он советует не употреблять в пищу.

«По-настоящему массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля – августе. Именно в этот период на прилавки поступает основной урожай отечественных бахчевых, выращенных в открытом грунте. Самый широкий выбор и самые низкие цены традиционно ожидаются в августе и начале сентября», — указал Карпенко.

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