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16:31, 22 июля 2026 (обновлено: 16:43, 22 июля 2026)Забота о себе

Врач раскрыл правильный способ мытья клубники

Гастроэнтеролог Приказчиков: Клубнику необходимо мыть под проточной водой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tim UR / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, как правильно мыть клубнику, чтобы избежать диареи и проблем с ЖКТ. Этот способ он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Приказчикова, в последнее время появилось большое количество различных приспособлений для очистки фруктов, ягод и овощей. Как утверждают их производители, такие приборы позволяют избавиться от гельминтов и паразитов, которые находятся в продуктах.

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Однако доктор заверил, что лабораторные проверки, как правило, не находят гельминтов в клубнике. «Санитарные службы рекомендуют простое тщательное промывание под проточной водой как достаточную меру», — написал Приказчиков. По его словам, такой способ мытья ягод позволит избежать проблем с ЖКТ.

Ранее ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева призвала не покупать уже нарезанные арбузы. Дело в том, что, по ее словам, после нарушения целостности кожуры мякоть становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

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