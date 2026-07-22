Врач раскрыл правильный способ мытья клубники

Гастроэнтеролог Приказчиков: Клубнику необходимо мыть под проточной водой

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, как правильно мыть клубнику, чтобы избежать диареи и проблем с ЖКТ. Этот способ он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Приказчикова, в последнее время появилось большое количество различных приспособлений для очистки фруктов, ягод и овощей. Как утверждают их производители, такие приборы позволяют избавиться от гельминтов и паразитов, которые находятся в продуктах.

Однако доктор заверил, что лабораторные проверки, как правило, не находят гельминтов в клубнике. «Санитарные службы рекомендуют простое тщательное промывание под проточной водой как достаточную меру», — написал Приказчиков. По его словам, такой способ мытья ягод позволит избежать проблем с ЖКТ.

Ранее ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева призвала не покупать уже нарезанные арбузы. Дело в том, что, по ее словам, после нарушения целостности кожуры мякоть становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов.