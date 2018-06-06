Московскую учительницу уволили за поход с классом на спектакль по роману Хаксли

Преподавательницу одной из московских школ уволили после того, как она сводила школьников в театр «Модерн» на спектакль «О дивный новый мир» по роману писателя Олдоса Хаксли. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал художественный руководитель театра Юрий Грымов.

«Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это "растление" директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела», — сказал Грымов.

Режиссер уточнил, что пока ему не известны номер школы и фамилия директора, но театр собирается выяснить эти данные и разобраться в ситуации. «Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более там ничего такого не показывают, никакой "обнаженки". Какое-то средневековье», — добавил худрук «Модерна».

По его словам, он собирается пригласить на спектакль руководство школы и чиновников.

В романе-антиутопии «О дивный новый мир» раскрывается тема тоталитарного режима будущего, основанного на принципах потребления, социального расслоения, подчинения и «промывки мозгов».

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