Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница уволилась

В Приморье школьная учительница, унижавшая ребенка перед классом, уволилась по собственному желанию. Глава города Артем — Александр Авдеев — объявил выговор директору учреждения, сообщили PrimaMedia в мэрии.
«В ближайшее время в школах города проведут родительские собрания на предмет предотвращения подобных ситуаций», — сказал собеседник издания.
Ранее руководство школы объявило выговор преподавательнице, но заверило, что увольнять ее не будут. Женщина принесла извинения, назвав случившееся игрой. Прокуратура проводит проверку.
В течение недели в школе №35 поселка Угловое классная руководительница терроризировала второклассника якобы из-за неприятного запаха изо рта и в итоге заставила его чистить зубы перед одноклассниками.
По словам родителей, травля началась после того, как они отказались сдавать деньги на жалюзи. Зубные щетку и пасту педагогу дала член родительского комитета класса. Семьи других учеников поддержали в конфликте учительницу. Родители мальчика попросили перевести его в другой класс.