Учительница унизила ученика перед классом после отказа платить

В Приморье учительница неделю унижала второклассника из-за неприятного запаха изо рта и заставила его чистить зубы перед одноклассниками, передает Newsbox24.

По факту произошедшего в школе провели служебную проверку. Учительница принесла извинения и пояснила, что это была игра, а родители попросили перевести ребенка в другой класс.

Инцидент произошел в школе №35 поселка Угловое. По словам родителей ученика, они отказались сдавать деньги на жалюзи, после чего классная руководительница стала цепляться к их ребенку. При этом зубную щетку и пасту учительнице передала член родительского комитета класса, за что та ее поблагодарила в общем чате WhatsApp.

После этого мать ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру.

Родители других учеников встали на защиту педагога. В администрации учреждения заявили, что женщине объявят выговор, но увольнять ее не будут.

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