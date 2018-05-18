Педагог была наказана после победы ученика во всероссийском конкурсе

Учительница из Муравьевки (Амурская область) Виктория Мясникова получила выговор после того, как съездила со своим учеником на всероссийский конкурс в Москву, где школьник стал победителем и его имя внесли в список одаренных детей России, сообщает «Амур.инфо».

По данным издания, Мясниковой для поездки на конкурс предлагали написать заявление на отпуск за свой счет. Она отказалась, так как, по ее словам, ехала туда работать. После того как учащийся 11 класса Дмитрий Снежков одержал победу в номинации «Моря и океаны» и получил грант из президентского фонда в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на весь период обучения в вузе, вместо поздравления педагог получила выговор — дисциплинарное взыскание за прогул. Из зарплаты учительницы удержали 10 тысяч рублей несмотря на то, что вместо нее уроки никто не вел.

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Преподавательница добавила, что с нее собираются удержать и ту сумму, которую перечислили столичные организаторы конкурса на счет школы за билеты и проживание для учительницы и ученика.

«Они до сих пор понять не могут, что мы тоже туда едем учиться и работать. Они почему-то вбили себе в голову, что мы туда едем развлекаться», — посетовала женщина.

Как пояснил глава района Николай Змушко, у администрации действительно есть претензии к преподавательнице. «Есть ряд вопросов по ее предметам. Кроме того, что она этим делом занимается, у нее стоят предметы, по которым надо выполнять программу, — это и 11-й, и 8-й и 10-й классы. Я ни в чем ее не обвиняю, но надо думать про будущее большого числа детей», — прокомментировал он конфликт.

Директор Муравьевской школы от комментариев изданию отказалась. В министерстве образования и науки Амурской области пообещали провести проверку.

Ранее другая учительница, Екатерина Соколова из Йошкар-Олы, объявила голодовку, протестуя против действий нового руководства школы искусств «Гармония», которое незаконно уволило нескольких преподавателей, а состоящим в профсоюзе сотрудникам сократило зарплаты и начало штрафовать. Представители мэрии попытались попасть к ней в квартиру и пригрозили отобрать двух несовершеннолетних детей.

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