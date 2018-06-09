Российскую учительницу уволили за фотосессию в купальнике

Преподавательницу Викторию Попову уволили из омской школы после обнаруженных в интернете откровенных фотографий. Об этом она сообщила изданию «НГС Омск».

«Виктория Попова своим поведением (...) нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», — заявили РИА Новости в мэрии города.

26-летняя учительница истории работала в омской общеобразовательной школе №7 с учениками 7-9-го классов. В свободное от работы время педагог занималась в модельном агентстве для девушек с пышными формами, где прорекламировала магазин одежды plus-size, снявшись в ретро-купальнике. Родители учеников могли узнать преподавательницу в публикации, посвященной агентству для полных моделей, на городском портале, сообщает «НГС Омск».

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Учительница призналась, что у нее давно были напряженные отношения с завучем: «То у меня волосы не так покрашены, то в джинсах я хожу. А тут человек подловил меня просто на этом, и все», — поделилась она. Тем не менее преподавательнице нравилось работать с детьми, и она даже заняла первое место в голосовании в группе во «ВКонтакте» «Мой самый любимый учитель». Попова получила два высших образования — педагогическое и юридическое — в ОмГУ имени Достоевского.

6 июня московскую учительницу уволили за поход с классом в театр «Модерн» на спектакль «О дивный новый мир» по роману писателя Олдоса Хаксли. Родителям школьников, предположительно, не понравилось то, что в спектакле поднимался вопрос свободной любви, что, в свою очередь, они восприняли как «растление».

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