Уволенную за фото в купальнике учительницу позвали обратно

Преподавательнице истории Виктории Поповой, которая была уволена из школы №7 за нарушение устава, разрешили продолжить работать учителем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.

«В региональном минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории», — говорится в комментарии.

Уволенному педагогу предложили вернуться на работу учителем в той же или другой школе. Попова заявила, что подумает над предложением.

Материалы по теме «Все знали, все обсуждали. Никого не смущало» Монологи учеников, учителей и родителей о скандале в московской школе №57

Ранее в субботу, 9 июня, сообщалось об увольнении омской учительницы после того, как ее откровенные фотографии из модельного агентства обнаружили родители учеников. Попова занималась в модельном агентстве для девушек с пышными формами, где прорекламировала магазин одежды plus-size, снявшись в ретрокупальнике.

26-летнюю Викторию Попову отстранили от проведения уроков под предлогом нарушении кодекса педагогов и вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Администрация учебного заведения посчитала, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника». Увольнение учительницы вызвало негодование у пользователей социальных сетей, которые возмутились консервативному мышлению сотрудников омской школы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!