Пьяного учителя из Сочи уволили из-за видео с избиением ученика

Учитель истории из школы №4 в городе Сочи пришел на урок пьяный и побил ученика. Видео инцидента появилось в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно, как педагог подзывает школьника, затем бьет его в живот и дает подзатыльник. Одноклассники начали разнимать дерущихся.

Директор школы Лариса Евсеева рассказала «Комсомольской правде», что инцидент произошел 8 декабря. По ее словам, учителя уволили по статье, а родителям подростка принесли извинения. Она отметила, что преподаватель не проходил медицинского освидетельствования, а нетрезвое состояние подтверждается только показаниями учеников. Полиция Сочи начала проверку.

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