Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью

Управление МВД России по Тамбовской области проводит проверку по факту избиения ребенка учителем в одной из школ города Рассказово. Об этом в среду, 3 октября, сообщает «Интерфакс».

По информации регионального главка, учительница английского языка одной из городских школ несколько раз ударила 11-летнего учащегося по голове. В результате инцидента ребенка пришлось госпитализировать. Преподавательница отрицает свою причастность к случившемуся.

Как сообщает LifeTambov, педагог ударила ребенка несколько раз по голове рабочей тетрадью, якобы потому что тот нарушал дисциплину и не реагировал на замечания. Согласно предварительному диагнозу, у мальчика сотрясение головного мозга.

Решение о возбуждении уголовного или административного дела в отношении преподавательницы, которая уже уволилась, будет вынесено после определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью школьника.

Ранее, в сентябре, на уроке немецкого языка в школе № 111 в Санкт-Петербурге пострадал ученик. Учительница ударила подростка книгой по голове, якобы потому что он отвлекался от занятия. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

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