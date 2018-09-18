Учительница избила школьника книгой до сотрясения мозга

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку в городской школе № 111 после того, как ученик получил сотрясение головного мозга, сообщает 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на уроке немецкого языка. Учительница ударила подростка книгой по голове, якобы потому что он отвлекался от занятия. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Калининского района Петербурга Юлию Лебединову, преподавательница работала в школе только две недели и ранее не имела опыта работы с детьми. После случившегося ее уволили. У нее также начались проблемы со здоровьем на нервной почве. «Учительница на все вопросы отвечает, что произошло все не нарочно. Однако признает, что работа с детьми — это не ее», — рассказала Лебединова.

Ранее прокуроры Пушкинского района Санкт-Петербурга начали проверку в отношении преподавательницы школы №695 после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой она оскорбляет учеников. «Убогие приходят! Не понимают своим узким умишком! Убогие! Бедняцкая школа для бедняков! Вы тупые совсем, навсегда?» — кричала женщина на притихших учеников на уроке музыки в шестом классе.

В сентябре прошлого года учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге была уволена после того, как написала на лбу второклассника слово «дурак». Ее обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей.

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