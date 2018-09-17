Россия
 
Последние новости
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
На пенсии россиян решили направить наворованное
Умер писатель и журналист Александр Раков
Международное следствие напомнило о долгом молчании Минобороны по «Боингу»
Россиянам предложат заранее согласиться на донорство органов
У Трампа потребовали извинений перед Украиной
Неопытный доктор довел приболевшего пациента до ампутации руки
Подтверждена альтернативная теория гравитации
В Москве пройдут осенние посадки 
Эрдоган отправил тяжелую технику в Идлиб накануне встречи с Путиным
Новости партнеров

Учительница назвала шестиклассников убогими бедняками и пожалела

Перейти в «Мою Ленту»

Правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении преподавательницы школы №695 после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой она оскорбляет учеников. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Представители школы и учительница вызваны в надзорное ведомство для дачи объяснений. Если ее вина будет доказана, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ролик был опубликован на странице петербурженки Натальи Сивохиной в Facebook. «Убогие приходят! Не понимают своим узким умишком! Убогие! Бедняцкая школа для бедняков! Вы тупые совсем, навсегда?» — кричит женщина на притихших учеников. Пользовательница пояснила, что запись сделана на уроке музыки в шестом классе, и жалобы родителей ни к чему не привели.

В сентябре прошлого года учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге написала на лбу второклассника слово «дурак». Ее уволили и обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Смоленске учительница заклеила ребенку рот скотчем за разговоры
Написавшая «дурак» на лбу ученика учительница получила тысячу рублей штрафа
Учительница из Петербурга написала «дурак» на лбу второклассника
Написавшую «дурак» на лбу второклассника учительницу из Петербурга уволили
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Сдохнуть хочется от того, что произошло»

Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
14:5414 сентября

Машину из клипа Киркорова выставили на продажу 

14:57Сегодня

Создателей граффити обяжут отчитываться перед депутатами 

14:39Сегодня

КПРФ подала иски после выборов в Приморье

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
18:3612 сентября

Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

14:11Сегодня

Штаб врио губернатора Приморья анонсировал жалобу по выборам

13:57Сегодня

Юные сибиряки спасли лишившегося руки и тонувшего в реке одноклассника

Россия00:0115 сентября

Смутное время

В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
09:4112 сентября

«Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

12:56Сегодня

Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

13:06Сегодня

Глава Хакасии назвал ледяным душем поражение в первом туре выборов

Россия
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Учительница назвала шестиклассников убогими бедняками и пожалела
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Подали голос
Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье
Создателей граффити обяжут отчитываться перед депутатами
КПРФ подала иски после выборов в Приморье
Штаб врио губернатора Приморья анонсировал жалобу по выборам
Все материалы
Мир
Чистое небо
Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» в Донбассе
Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом
Эрдоган отправил тяжелую технику в Идлиб накануне встречи с Путиным
Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского «Боинга»
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Минобороны нашло следы монтажа в ролике о причастности России к гибели «Боинга»
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Киев раскусил новую тактику России
Украинские радикалы избили журналистку в прямом эфире
Киев отреагировал на новые обвинения России по делу о гибели «Боинга»
На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Говяжий фарш оказался опасным для жизни
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Олигарх решил спасти российский мегапроект
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
У Минкультуры отобрали туризм
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
ФСБ изъяла коллекцию «черного археолога» под Москвой
Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Нападение россиянина с топором на полицейских попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Космонавта променяли на контейнер с едой
Поведение антиматерии оказалось парадоксальным
Найден способ борьбы против неоперабельного рака
Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке американки
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
В «Реале» рассказали о расслаблении команды после ухода Роналду
Загитова связала с Медведевой нежелание радоваться победе на Олимпиаде
Ибрагимович расписался у фаната на лице
Умер чемпион СССР по хоккею
Футболист завершил карьеру в перерыве матча
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Стало известно о повторном инсульте у певца Николая Носкова
Семь человек сходили на музыкальный фестиваль и умерли
Актер погиб на съемках массовой драки для сериала «Смерш»
Монеточка объяснила отмену концерта отказом принести ей жареного лебедя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Умер тележурналист Андрей Мурашов
Ведущий НТВ предложил британцам половой орган вместо агентов ГРУ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Все материалы
Ценности
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Обтягивающие джинсы уступят место тренду из нулевых
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Названа самая популярная примета российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Школьница спасла ребенка от подкравшейся пумы
Пятеро бельчат запутались хвостами и попали в смертельную ловушку
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Американец выиграл миллионы благодаря дождливому дню
Мощный пресс спас британцу жизнь
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»
Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Все материалы
Дом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Россия заняла 46 место в мире по темпам удорожания жилья
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Апартаменты отказались приравнивать к жилью
Все материалы