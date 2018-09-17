Учительница назвала шестиклассников убогими бедняками и пожалела

Правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении преподавательницы школы №695 после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой она оскорбляет учеников. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Представители школы и учительница вызваны в надзорное ведомство для дачи объяснений. Если ее вина будет доказана, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ролик был опубликован на странице петербурженки Натальи Сивохиной в Facebook. «Убогие приходят! Не понимают своим узким умишком! Убогие! Бедняцкая школа для бедняков! Вы тупые совсем, навсегда?» — кричит женщина на притихших учеников. Пользовательница пояснила, что запись сделана на уроке музыки в шестом классе, и жалобы родителей ни к чему не привели.

В сентябре прошлого года учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге написала на лбу второклассника слово «дурак». Ее уволили и обязали выплатить штраф в размере тысячи рублей.

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