Учительница объяснила свои слова об «убогих бедняках» в адрес шестиклассников

Учительница, накричавшая на шестиклассников и назвавшая их «убогими бедняками», объяснилась перед родителями детей. Об этом говорится на сайте аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

«В тот же день в школе состоялось собрание, на котором учитель музыки извинилась за свои слова и объяснила, что имела в виду духовную бедность — невежество и черствость. Часть родителей не приняла извинения, другая встала на ее защиту», — говорится в сообщении омбудсмена.

Отмечается, что прокуратура внесла представление директору школы и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности. В настоящее время учитель музыки ушла на больничный, и после ее выхода на работу будет решаться вопрос о наказании за нарушение норм педагогической этики.

Об инциденте стало известно 17 сентября. В соцсетях появилось видео, на котором женщина кричит на притихших учеников школы №695 Санкт-Петербурга: «Убогие приходят! Не понимают своим узким умишком! Убогие! Бедняцкая школа для бедняков! Вы тупые совсем, навсегда?» По утверждению выложившей ролик в сеть пользовательницы, жалобы родителей ни к чему не привели.

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