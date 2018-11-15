Власти проконтролируют проверки после избиений школьников учителями

Министр просвещения Ольга Васильева проконтролирует проверки в отношении педагогов, которые подозреваются в избиении школьников. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Министерство и министр проинформированы об обоих инцидентах, случившихся в Хабаровском крае и Томской области, находясь на постоянной связи с региональными органами управления образованием. В настоящее время проводятся проверки правоохранительных органов, и давать конкретную оценку событиям до окончания и вывода проверок преждевременно», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что «миссия педагога и школы — образование и воспитание личности учащегося, и какие-либо проявления рукоприкладства в этих процессах недопустимы».

15 ноября сообщалось об отстранении от работы учительницы в Комсомольске-на-Амуре после появления видео, на котором она избивает ребенка. Против педагога возбудили уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проводится проверка.

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