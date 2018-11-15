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Избившую школьника учительницу отстранили от работы в Хабаровском крае

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Учительницу одной из школ Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае отстранили от работы после появления видео, на котором она избивает ребенка. Об этом ТАСС сообщили в четверг, 15 ноября, в городской администрации.

Против педагога возбудили уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проводится проверка.

Как отмечает агентство, в школу из Хабаровска направлены психологи.

Ранее на YouTube появилось видео из школьного коридора, на котором видно, как учительница бьет младшеклассника.

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