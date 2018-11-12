Унизившая школьницу из-за одежды учительница лишилась работы

Учительница русского языка и литературы из города Холмска Сахалинской области, которая публично унизила ученицу из-за ее внешнего вида, уволилась. Об этом сообщила начальник районного управления образования Татьяна Карнаух, передает РИА Новости.

«С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса», — рассказала Карнаух.

По ее словам, в школе прошел педсовет, на котором подробно разобрали случившееся. Кроме того, руководителей всех школ Холмска пригласили на совещание в управление образования, чтобы предотвратить такие случаи. Прокуратура Сахалина начала проверку по факту произошедшего.

11 ноября в сети появился видеоролик, на котором учительница отчитывает девочку перед всем классом из-за небольшой дырки на кофте. Педагог назвал ученицу приемной, из-за чего та расплакалась.

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