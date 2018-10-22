Учителя обвинили в изнасиловании младшеклассника

В американском штате Луизиана учителю начальной школы предъявили обвинения в изнасиловании и вуайеризме. Об этом сообщает New York Post.

Учителя физкультуры Обри Норкросса арестовали по обвинению в видео-вуайеризме. Затем его также обвинили в изнасиловании ребенка. Как сообщала Shreveport Times, мужчина, предположительно, снимал детей на телефон вовремя уроков с «непристойными целями». Расследование в отношении Норкросса началось после того, как в полицию обратился родитель одного из пострадавших детей.

Отмечается, что родителям, детям и сотрудникам школы оказывается психологическая помощь.

В школе сообщили, что учитель тренировал команду по стрельбе из лука и ранее не был уличен в непристойном поведении в отношении учеников.

17 октября сообщалось, что в Великобритании осужденному педофилу сократили срок отбывания наказания в тюрьме с 32 до 25 лет. Мэттью Фолдер был ученым-геофизиком и получал докторскую степень в Кембриджском университете. На протяжении почти 10 лет он преследовал своих жертв через интернет, оставаясь безнаказанным благодаря использованию профессиональных устройств шифрования.

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