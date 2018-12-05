Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Учителя Гатчинского лицея Ленинградской области написали заявление с требованием завести уголовное дело на 12-летних учеников за мемы. Об этом пишет Инфо24.

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Четверо школьников создали паблик в соцсети «ВКонтакте», в котором выкладывали картинки с участием своих учителей. Преподаватели химии и биологии оказались недовольны картинками и потребовали завести дело по статье 130 УК РФ («Оскорбление»). При этом они не учли, что частичная уголовная ответственность наступает с 14 лет, а данная статья утратила силу в 2011 году и перешла в разряд административных правонарушений.

Помимо этого, на педсовете матери одного из школьников заявили, что она "не мать", а ее сын не сможет продолжать учебу в данном лицее из-за "обидных картинок про учителей". Позднее в Минобразования родителям посоветовали не забирать документы из лицея, пояснив, что публикация в интернете не может стать основанием для отчисления.

22 ноября стало известно, что завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения в жанре аниме. Учитель отобрал смартфон во время урока, а потом заставил ребенка писать объяснительную. Педагог заявила матери школьника, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете.

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