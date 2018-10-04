Объяснена любовь школьников к мемам о холокосте и изнасилованиях

Сотрудники исследовательской организации Digital Awareness UK (DAUK) выяснили, что школьники в возрасте от 11 лет часто используют мемы об изнасилованиях, холокосте и рабстве, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом сообщает The Sun.

По данным экспертов, более трети британских мальчиков в возрасте от 11 до 18 лет делятся друг с другом расистскими или гомофобными картинками. Среди девочек из этой возрастной категории только 17 процентов увлекаются подобными мемами.

Исследование также показало, что 73 процента мальчиков и 70 процентов девочек видели оскорбительные мемы в групповых чатах, а 40 процентов юношей видят подобный контент ежедневно.

Соучредитель DAUK Эмма Робертсон (Emma Robertson) отметила, что школьники делятся расистскими и гомофобными мемами, чтобы повысить свой статус среди сверстников или же просто ради развлечения.

В конце сентября шведский регулятор рекламы признал мем «неверный парень» сексистским. В надзорном органе посчитали, что на картинке изображены унижающие достоинства стереотипы о мужчинах и женщинах.

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