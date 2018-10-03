Самые отвратительные мемы собрали в одном месте

В Twitter появился русскоязычный аккаунт, который публикует абсурдные и безвкусные картинки, которые успели стать мемами или пока не приобрели такого статуса. Профиль «Ужасные мемы» собирает несуразные фотографии из соцсетей.

Большинство мемов, несмотря на их нелепость, вызывают у подписчиков приступы смеха.

Правда, не все понимают смысла некоторых мемов.

Аккаунт «Ужасные мемы» появился в августе и за несколько месяцев обзавелся 11 тысячами читателей.

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