Самые отвратительные мемы собрали в одном месте

В Twitter появился русскоязычный аккаунт, который публикует абсурдные и безвкусные картинки, которые успели стать мемами или пока не приобрели такого статуса. Профиль «Ужасные мемы» собирает несуразные фотографии из соцсетей.
Большинство мемов, несмотря на их нелепость, вызывают у подписчиков приступы смеха.
Правда, не все понимают смысла некоторых мемов.
Аккаунт «Ужасные мемы» появился в августе и за несколько месяцев обзавелся 11 тысячами читателей.
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