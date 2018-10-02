В сети нашли гей-версию мема «неверный парень»

Пользователь Reddit под ником thek826 поделился забавной фотографией, которая мгновенно набрала популярность из-за схожести со старым мемом «неверный парень». Изображение доступно на странице имиджборда.

На снимке запечатлены жених с невестой, которые устроили свадебную фотосессию на берегу водоема. На задний план попал мужчина атлетичного телосложения, прогуливающийся в воде в одних плавках. Жених решил посмотреть на нежданного гостя в тот момент, когда фотограф сделал фото. В результате у зрителей создалось впечатление, что новоиспеченного мужа больше интересует качок-прохожий, чем жена. Изображение быстро разошлось на мемы.

Некоторые юзеры сразу обратили внимание, что картинка напоминает культовый мем, который обрел популярность в 2017 году.

«Это... Это же улучшенная версия мема "неверный парень"?»

В результате пользователи сети начали использовать новый мем по той же схеме, что и старый — мужчина-качок символизирует тайные желания жениха, а его невеста — уже существующие блага.

«Spider-man для PS4 — Хороший ночной сон — Я»

«Мои надежды и мечты — Ожидания общества — Я»

«Тот же мем, но для геев — Старый мем — Я»

В конце сентября шведский регулятор рекламы официально признал мем «неверный парень» сексистским. Надзорный орган отметил, что картинка изображает женщин в качестве взаимозаменяемых объектов.

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