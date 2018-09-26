Мем с «неверным парнем» официально признали оскорблением

Шведский регулятор рекламы Reklamombudsmannen раскритиковал стокгольмского интернет-провайдера Bahnhof за сексизм. Компания использовала мем про неверного парня в объявлении о поиске сотрудников, сообщает The Local.

Представители Bahnhof взяли популярную картинку, герой которой шел со своей девушкой по оживленной улице, похотливо засматриваясь на другую прохожую. В интерпретации провайдера парень стоял рядом с «текущим местом работы» и разглядывал компанию Bahnhof.

Мем был опубликован на страницах компании в Facebook и Instagram. Многие пользователи раскритиковали объявление, посчитав его сексистским. Позднее рекламу увидел шведский регулятор. Надзорный орган постановил, что мем изображает женщин в качестве взаимозаменяемых объектов, а мужчинам интересен только их внешний вид.

«По мнению совета, объективация подкрепляется тем фактом, что женщины отмечаются на картинке как представители рабочих мест, а мужчина как получатель рекламы выступает в качестве физического лица», — отмечается в заключении регулятора.

Некоторые члены ведомства также заявили, что в рекламе представлены «унижающие достоинство» стереотипные взгляды о мужчинах и женщинах. «Создается впечатление, что мужчины могут менять партнеров-женщин так же легко, как они меняют работу», — пояснили в надзорном органе.

Представители Bahnhof ответили на обвинения. По их словам, провайдер лишь хотел показать, что является привлекательным работодателем.

«Каждый, кто следит за интернетом и культурой мемов, знает, как используется и интерпретируется этот мем. Обычно пол не имеет отношения к контексту», — пояснили сотрудники компании.

Несмотря на критику картинки, надзорный орган Reklamombudsmannen не имеет полномочий запрещать рекламные изображения или налагать на них санкции.

Мем про неверного парня получил вирусную популярность в 2017 году. Пользователи обнаружили снимок в фотобанке, а затем стали использовать его в качестве шутки на все случаи жизни.

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