Мем с отчаявшимся мотыльком захватил интернет

Пользователи сети начали активно распространять новый мем с мотыльком, который жаждет поскорее найти лампу. Шутка начала активно распространяться после поста юзера под ником @apricotbelly в Twitter, который был опубликован в конце июля.

«Мотыльки типа такие: "у вас есть какие-нибудь лампы?"» — написал мужчина. С тех пор пост собрал почти 25 тысяч ретвитов и более 80 тысяч лайков, а в комментариях появилось множество шуток по этому поводу. Однако настоящую популярность мем приобрел лишь в конце сентября.

Чаще всего создатели смешных картинок использовали изображение огромного мотылька, которое ранее публиковали пользователи Reddit.

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lamp lookin thicc👀 #mothmemes #mothman this is the final möth meme, för it has peaked🙏 Фото опубликовано @suspiciouswhitevans

«Привет... Дайте-ка мне... большую лампу».

Однако периодически юзеры брали фотографии и других насекомых.

«*Врезается в лампу* Мотыльки — просто бабочки-готы».

«Впустите меня. Я инспектор по лампам».

Ранее пользователи сети превратили в мем фотографию улыбающегося американского актера Элайджи Вуда, который прокатился на самокате с сигаретой во рту.

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