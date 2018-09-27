Мем с отчаявшимся мотыльком захватил интернет

Пользователи сети начали активно распространять новый мем с мотыльком, который жаждет поскорее найти лампу. Шутка начала активно распространяться после поста юзера под ником @apricotbelly в Twitter, который был опубликован в конце июля.
«Мотыльки типа такие: "у вас есть какие-нибудь лампы?"» — написал мужчина. С тех пор пост собрал почти 25 тысяч ретвитов и более 80 тысяч лайков, а в комментариях появилось множество шуток по этому поводу. Однако настоящую популярность мем приобрел лишь в конце сентября.
Чаще всего создатели смешных картинок использовали изображение огромного мотылька, которое ранее публиковали пользователи Reddit.
«Привет... Дайте-ка мне... большую лампу».
Однако периодически юзеры брали фотографии и других насекомых.
«*Врезается в лампу* Мотыльки — просто бабочки-готы».
«Впустите меня. Я инспектор по лампам».
Ранее пользователи сети превратили в мем фотографию улыбающегося американского актера Элайджи Вуда, который прокатился на самокате с сигаретой во рту.