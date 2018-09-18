Украинский полицейский прыснул себе в лицо газовым баллончиком и стал мемом

В Twitter набрала вирусную популярность фотография, на которой сотрудник полиции Украины случайно брызнул себе в лицо газовым баллончиком. Снимок стал поводом для многочисленных шуток о неудачной ситуации.

Инцидент произошел 17 сентября во время стычки между сотрудниками правоохранительных органов и активистами радикальных групп в Киеве. Большинство шуток пользователей были посвящены льготам, которые получают пострадавшие при исполнении своих обязанностей силовики.

Другие пофантазировали о том, какая жидкость может находиться в баллончике.

Посетители Pikabu принялись фотошопить снимок, представляя, в какой ситуации герой мог направить баллончик прямо в лицо. Фото также заметили на Reddit: один из пользователей предложил «улучшить» изображение, заменив баллон на единорога, изрыгающего радугу.

Изображение: Pikabu 1 /3

Нападение радикалов на здание генпрокуратуры Украины произошло 17 сентября. Причиной стала информация о якобы выдаче России украинскими властями уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. ФСБ подозревает его в участии в одной из исламистских группировок.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!