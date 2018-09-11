Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой

В сети набирает популярность страница пользователя, объясняющего суть шуток и мемов. Юзер под ником «объясняю шутку» оставляет комментарии в тредах с популярными ироничными постами.

Пояснения оформлены как серьезные публикации, начинающиеся со слова «объясняю». Шуточный эффект достигается благодаря строгому тону и нудной трактовке всех частностей. К примеру, в ироническом посте, посвященном отзывам пользователей на смерти рэперов, «поясняющий» разобрал все слова по смыслу. «Шутка в том, что автор высмеивает тех людей, которые считают неправильным по тем или иным причинам шутить про смерть рэпера. Слово "очередной" подчеркивает то, что такое случается не в первый раз. Слово "Антиржомба" включает в себя слова "анти/против" и "ржомба/ржать/смеяться"», — подписал он.

В комментариях к посту, где содержалась фотография обычных тигров в сопровождении тигров-альбиносов с подписью «Блин, картридж заканчивается», пользователь заявил, что на самом деле окрас животных не зависит от принтера.

Пользователь не упустил возможность также объяснить суть каламбура, в котором обыгрывается созвучие слов «красота» и «Краснодар»: «Собеседник по непонятной нам причине услышал вместо "красота" — "Краснодар" (город в России). Шутка построена на каламбуре».

В некоторых случаях пользователь указывает, что понял смысл шутки, однако пересказывать его не будет. К примеру, на публикацию, содержащую отсылку к фильму «Бойцовский клуб», он ответил, что не собирается спойлерить. При этом он все же пояснил смысл слова «спойлер».

Поводами для разбора пользователем стали шутки про феминисток, картофель и ботов. Некоторые юзеры даже стали обращаться к нему напрямую за помощью в толковании.

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