Мужчина перепутал страницу дочери с Google и попытался найти там порно

Мужчина попытался найти порно, случайно оставив поисковый запрос на странице своей дочери в Facebook. Об этом пользователь под ником Miss CB рассказала на странице женского форума Netmums.

Девушка получила уведомление в соцсети о том, что ее отец прокомментировал одну из записей в профиле социальной сети. Miss CB быстро проглядела его и свернула приложение, так как особенно в него не вчитывалась: она привыкла, что ее отец часто использует какие-то незнакомые ей фразы.

Спустя некоторое время дочь отвлеклась от дел и решила перечитать оставленное родственником сообщение. «Классическое винтажное порно Великобритании», — говорилось в послании. Дочь спросила у родственника, зачем он это написал, однако тот ничего не ответил и быстро удалил комментарий.

«Чувствую себя немного неудобно. Я встречаюсь с ним на следующей неделе, и теперь это будет немного неловко. Не знаю, что делать, ведь другие, вероятно, уже видели это сообщение», — написала Miss CB. Она уверена, что отец случайно скопировал свой последний поисковый запрос из Google.

Один из пользователей форума предположил, что ее отца просто взломали. Однако дочь считает, что он отправил комментарий лично.

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