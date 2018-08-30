Порноактриса пожаловалась на жестокое обращение и призвала коллег к откровениям

Порноактриса Дженни Блиге (Jenny Blighe) призвала коллег поделиться историями насилия, происходящими в индустрии эротических фильмов. По ее словам, актрисы постоянно сталкиваются с насилием и неуважением. Ее заявление опубликовало издание New York Post.

Блиге пожаловалась, что съемки в жестком порно стали для нее настоящим кошмаром. По ее словам, она задыхалась и почти лишалась сознания. Однако на попытки остановить съемки режиссер заявил, что она все портит и потребовал вернуться в кадр.

30-летняя актриса заявила, что она, как и многие другие женщины из порнобизнеса, пытается быть воспринятой всерьез в своих обвинениях в домогательствах. Блиге уверяет, что к их рассказам относятся с недоверием, в отличие от откровений, которыми делились голливудские звезды во время флешбома #MeToo.

Запрет на обсуждение порно в обществе и общая закрытость этой отрасли представляет проблему, продолжает девушка. Руководство студий и продюсеры, преимущественно мужского пола, могут оставаться на своих постах годами, в то время как молодые женщины приходит в этот бизнес и уходят из него. Такая иерархия способствует унижению актрис, которых, по выражению Блиге, воспринимают как «кусок мяса».

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