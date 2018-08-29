Учительницу отстранили от работы за распространение порно

Совет по образованию округа Ван-Бьюрен (штат Мичиган) отстранил от работы учительницу начальных классов Линду Джанак (Linda Janack ). Как сообщает местное издание MLIVE, сотрудница школы и ее муж подозреваются в администрировании порносайта.

Суперинтендант Петр Кудлак (Peter Kudlak) заявил, что Джанак была связана с учетной записью в социальной сети Twitter под названием HotforTeachers, а также с веб-сайтом, где продается порно-видео с участием пары. На сайте также опубликовано расписание, по которому супруги выходят «в эфир» в одиночку или вместе — для демонстрации секса.

Высшее руководство должно решить, нарушала ли преподаватель чтения Джанак школьные правила морали и нравственности. Если вердикт будет положительным, женщину отстранят от профессиональной деятельности.

Ранее совет проголосовал за временный перерыв в работе Джанак, отправив ее в оплачиваемый отпуск в августе 2018 года. Следующее заседание запланировано на 10 сентября. До завершения расследования учительница будет отстранена от преподавания.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!