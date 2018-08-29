Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией

46-летний американец Виктор Коэн (Victor Cohen) был арестован за публикацию эротических фото и видео с участием своей бывшей девушки в сети. Об этом сообщает издание The News&Observer.

Согласно материалам следствия, Коэн опубликовал пять фотографий и пять видео на крупном порнографическом сайте. За прошлый год аудитория этого портала составила 28,5 миллиарда посетителей. Коэн публиковал файлы не одновременно, а с перерывами, чтобы не привлекать к себе внимание.

Полиция вменяет мужчине несколько эпизодов обнародования личных изображений взрослого человека, что является уголовным преступлением. Предполагается, что Коэн преследовал цели запугать, унизить или причинить иной вред жертве.

Впервые Коэн выложил три фотографии эротического содержания около семи месяцев назад. В последний раз его активность на порносайте была замечена два месяца назад — тогда он выложил два видео и два снимка.

В июле американский политик Дэвид Мартинез (David Martinez) опубликовал на официальном сайте фотографию своей жены топлес. Так он отреагировал на ее заявления о домашнем насилии.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!