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Политик устроил порноместь жене на своем официальном сайте

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Дэвид Мартинез

Политик из американского штата Миннесота устроил порноместь своей жене из-за того, что та написала на него заявление в полицию. Об этом пишет New York Daily News.

Дэвид Мартинез (David Martinez) разместил фотографию супруги топлес на сайте своей предвыборной кампании в городской совет Сент-Пола. Так он поступил в ответ на обвинение супруги в домашнем насилии. Позднее запись со снимком была удалена.

В своем заявлении в полицию женщина указала, что Мартинез неоднократно против ее воли применял силу и принуждал к сексу. Она просила передать ей опеку над двумя детьми. Как пишет издание, ее просьба была удовлетворена.

«Его поведение становилось все хуже в последние три-четыре недели, — сообщила пострадавшая. — Ему до этого ставили диагноз "депрессия", и его состояние, вероятно, влияло на поведение». Отмечается, что женщина вызвала полицию 4 июля, когда муж начал на нее кричать и выгнал из дома, заперевшись в нем с 8-летней дочерью и 10-летним сыном.

Сам Мартинез обвинения супруги, с которой в браке уже 13 лет, отверг. Он заявил, что «пребывает в состоянии шока и удивления от того, что кто-то мог выдумать историю об изгнании из собственного дома».

Мэр Сент-Пола призвал Мартинеза выйти из гонки за место в городском совете. В отношении кандидата было заведено дело, однако по какой статье не уточняется.

Политику ранее в июле уже предъявляли обвинения в хулиганстве и запрещали появляться в библиотеках. Это произошло после того, как он устроил словесную перепалку с сотрудниками учреждения.

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