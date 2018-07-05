Панин опубликовал фото голого Цоя с девушками и посетовал на травлю

Российский актер Алексей Панин опубликовал в Instagram снимки с обнаженным лидером группы «Кино» Виктором Цоем в компании друзей и подруг. Артист заявил, что за такие фотографии на музыканта устроили бы травлю.

«Виктор Цой. Мы ждем перемен. Если бы во времена Цоя был интернет, страшно представить, какой грязью его вымазали бы российские СМИ», — написал Панин.

Фото: @alexeypanin99 1 /2

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Последний снимок, на котором Цой стоит на скале в одиночестве, был сделан во время записи альбома «Радио Африка» группы «Аквариум», писала «Комсомольская правда». Фотографию с голым Цоем, по словам автора кадра Андрея Усова, хотели сделать обложкой пластинки.

Панин неоднократно оказывался в центре скандалов из-за компрометирующих фотографий и видеозаписей. В марте он выложил откровенное селфи с голой женщиной из ванной. В ноябре 2017-го артист снялся в клипе на песню Стаса Костюшкина «Факты», в котором его отхлестала порнозвезда Ева Бергер.

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