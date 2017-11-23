Порноактриса отхлестала Панина

В сети появился клип на песню «Факты» исполнителя Стаса Костюшкина. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

В видео снялись актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер. По сюжету ролика, девушка готовится к свиданию, надевая кружевное белье. Тем временем лирический герой Панина покупает цветы и пиво и направляется к ней домой.

К удивлению мужчины, женщина оказывается любительницей БДСМ и бьет его плеткой. Напуганный персонаж Панина убегает босиком.

Вскоре после выхода клипа Ева Бергер обвинила Костюшкина и Панина в том, что они не упомянули ее в титрах в конце ролика. «Не хочу разводить грязь в вашем стиле, просто досвидос», — написала она в Instagram.