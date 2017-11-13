Поклонская заявила на Панина в полицию

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала заявление в полицию на актера Алексея Панина. Об этом он сообщил в Instagram в понедельник, 13 ноября.

#АлексейПанин #Панин #натальяпоклонская #Поклонская #Матильда #фильмматильда #алексейучитель МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ.🚑Поклонская написала заявление в милицию на меня и программу "ХАЙПОВОСТИ"❗️🎭📺 A post shared by Alexey Panin (@alekseypanin77) on Nov 13, 2017 at 7:18am PST

«Наталья Поклонская написала на меня заявление в милицию — опять-таки, ее любимая тема — по поводу оскорбления чувств верующих», — заявил актер.

По его словам, причина поступка парламентария в том, что Панин в своем юмористическом шоу надел костюм императора Николая II и пошутил на тему фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

До этого Поклонская многократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях будущего императора и православного святого с балериной, оскорбляет чувства верующих.