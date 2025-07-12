Два человека погибли в результате падения дерева на палатку в российском городе

Два человека погибли в результате падения дерева на палатку с отдыхающими в Самаре. Об этом написал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что трагедия произошла в Красноглинском районе российского города. Дерево повалил ураганный ветер.
Кроме того, Смирнов сообщил, что в результате происшествия с плавучим домом на Волге погибла девушка, а в Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонули двое молодых людей. «Будьте внимательны и бдительны. Берегите детей», — призвал он.
Ранее прогулочный катер с людьми перевернулся на Волге и пошел ко дну во время урагана в Самарской области. Пять человек вытащили на берег, еще одну женщину спасти не удалось.