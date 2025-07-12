Экономист Пилкингтон: Каллас использует ситуацию на Украине в личных целях

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует ситуацию на Украине в своих личных целях. Об этом заявил экономист Филип Пилкингтон в сети X.

«В Европе ни для кого не секрет, что Каллас — мошенница, использующая украинский вопрос, чтобы скрыть, что она — протеже своего папы-аппаратчика», — пристыдил он ее.

Экономист выразил сожаление, что «мы, европейцы вынуждены с этим мириться».

Ранее Каллас заявила, что ЕС готов максимально углубить отношения с Арменией.

В июне ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X обвинил в лицемерии главу дипломатии Европейского союза, призвавшую к переговорам по урегулированию иранского кризиса.