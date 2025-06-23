Каллас обвинили в лицемерии после ее призыва к переговорам по Ирану

Журналист Боуз раскритиковал заявление Каллас после ударов США по Ирану

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X выступил с критикой в адрес главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас после ее призыва к переговорам по урегулированию иранского кризиса.

«Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?» — задался он вопросом.

Ранее Каллас призвала Иран, Израиль и США начать переговоры, чтобы не допустить эскалации. Она также подчеркнула, что нельзя позволить Тегерану разработать ядерное оружие, «поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности».