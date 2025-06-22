В ЕС призвали к переговорам по Ирану

Глава дипломатии ЕС призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Ирану, Израилю и США следует начать переговоры для предотвращения дальнейшей эскалации. С призывом к диалогу выступила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас в соцсети X.

«Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию», — написала она.

Каллас также сообщила, что главы внешнеполитических ведомств ЕС обсудят ситуацию завтра.

Ранее в июне стало известно, что Иран и «евротройка» (Великобритания, Германия и Франция) договорились в Женеве продолжать переговоры. Глава дипломатии ЕС рассказала, что страны обсуждали не только ядерную проблему.

В том же месяце агентство Reuters сообщало, что страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России.