Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 20 июня 2025Мир

Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

Каллас: Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иран и «евротройке» (Великобритания, Германия и Франция) договорились в Женеве продолжать переговоры. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы дипломатии Евросоюза Кай Каллас, страны обсуждали не только ядерную проблему. «Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовы к посредничеству в конфликте Ирана и Израиля, но потребуют от Тегерана отказаться от поддержки России.

20 июня в Женеве прошли прямые переговоры министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии. Также на встрече присутствовала Кая Каллас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    В Италии усомнились в смысле существования НАТО

    Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

    Российский сенатор предупредил США о последствиях смены власти в Иране

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» оголила ягодицы на камеру

    Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

    Названы преимущества игры в сквош над тренировкой на беговой дорожке

    Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

    В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Пашиняна

    Раскрыта неудобная правда о Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости