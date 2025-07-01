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09:33, 1 июля 2025Бывший СССР

Каллас пообещала углубить отношения с одним членом ЕАЭС

Каллас: ЕС готов углубить отношения с Арменией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов максимально углубить отношения с Арменией. О новом этапе сотрудничества Брюсселя и Еревана заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает пресс-служба правительства республики.

«Верховный представитель ЕС отметила, что Армения и Европейский союз никогда не были ближе друг к другу, чем сейчас. По ее словам, Европейский союз готов к еще большему углублению партнерства по всем направлениям», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломат также высоко оценила стремление правительства Армении демократическим реформам.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Каллас и Европейский союз за постоянную поддержку Армении. Он также заявил, что Ереван привержен укреплению демократии и миру.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика начала обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. До этого стало известно, что он отказался посещать заседание совета глав МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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