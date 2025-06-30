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08:45, 30 июня 2025Бывший СССР

Армения отказалась от участия в мероприятии ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», — заявили в МИД Армении.

30 июня в киргизском городе Чолпон-Ата пройдет заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. В нем примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее во время визита в Киргизию Лавров высказался по поводу позиции республики по Украине. По его словам, Москва благодарит Бишкек за сбалансированный подход.

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