Армения отказалась от участия в мероприятии ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет», — заявили в МИД Армении.

30 июня в киргизском городе Чолпон-Ата пройдет заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. В нем примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее во время визита в Киргизию Лавров высказался по поводу позиции республики по Украине. По его словам, Москва благодарит Бишкек за сбалансированный подход.